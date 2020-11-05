Yerli koronavirüs aşısı ERUCOV-VAC aşısı gönüllü üzerinde denendi! Faz2 ve Faz3 aşamasına ne zaman geçilecek?

Son dakika haberine göre koronavirüste yerli aşı çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen tamamen yerli ve milli olan ERUCOV-VAC aşısının ilk dozu gönüllü olan kişiye yapıldı. Aşı çalışmalarındaki son durumu A Haber canlı yayınında anlatan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış Faz2 ve Faz3 çalışmalarıyla ilgili tarih verdi. İşte Çalış'ın canlı yayında yaptığı o açıklamalar...

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış yerli Kovşd-19 aşısı ile iligli A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

YERLİ KOVİD-19 AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM NE?

Faz 2 aşamasına ne zaman geçilecek? sorusuna yanıt veren çalış, 5 Ocak itibariyle Faz 2 çalışmasına geçileceği Faz 3 çalışmalarıyla ilgili tarihi ise Sağlık Bakanlığı belirleyeceğini söyledi.