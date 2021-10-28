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Yere savrularak yaralanan kuryeye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Yere savrularak yaralanan kuryeye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı
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Kağıthane'de hafif ticari araç, siparişi yetiştirmek üzere seyreden motosikletli kuryeye çarptı. Yere savrularak yaralanan kuryeye yardım için adeta seferber olan vatandaşlar bir an olsun başından ayrılmadı. Kaza Kağıthane Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü hafif ticari araçla cadde üzerinde seyreden Selim Çalka (47), sola dönüş yapmak istedi. Araç, o esnada motosikletle sipariş yetiştirmek üzere seyir halinde olan kurye Ömer Faruk Gümrükçü’ye (20) çarptı. Kaza sonucu yere savrulan kurye vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

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