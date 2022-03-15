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Yerde bulduğu 50 kuruşları yutan çocuk tedavi altında

Yerde bulduğu 50 kuruşları yutan çocuk tedavi altında
15.03.2022 13:00

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yerde bulduğu 2 adet 50 kuruşu şeker zannedip yutan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Olay Huzur mahallesi Aktan Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Oturma odasında oyun oynayan 2 yaşındaki Murat Y., yerde metal paraları gördü. Oyun oynarken 2 adet ürün bulundu 50 kuruşu yuttu. Anne Deniz Y., son anda fark ederek çocuğunun ağzına attığı paraları çıkarmaya çalışsada başarılı olamadı. Çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla annesinin kucağında İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde paralardan birinin midesinde, diğerinin ise yemek borusunda kaldığı tespit edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu çocuk, tedaviye alındı.

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