Yer: Tekirdağ... Tinerle soba tutuşturmak isterken yanarak can verdi! Korkunç anlar kamerada |Video 13.12.2019 12:42

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde (ÇOSB) bulunan bir fabrikada sobayı tinerle yakmaya çalışırken bir anda alevler içinde kalan 65 yaşındaki Erhan Cumart, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Korkunç anlar kameralarca anbean kaydedildi. İşte o anlar...

Tekirdağ Çerkezköy'de mutfak malzemeleri üreten fabrikada sobayı tinerle yakmak isteyen Erhan Cumart, bir anda alevler içinde kaldı. Cumart'ın alevler içinde kaldığını gören fabrika çalışanları, su ve yangın söndürme tüpleriyle Cumart'ı söndürmeye çalıştı. Alevler içinde yerde kalan Cumart, 112 acil sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan ve vücudunda 2. derece yanık oluşan Cumart, İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisi süren Cumart, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

6 çocuk babası Cumart, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığı'na defnedilecek.