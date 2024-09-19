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Yer: Sivas! Bisküvi ile tilki besledi!
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Yer: Sivas! Bisküvi ile tilki besledi!

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024, 17:42 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 17:42

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde seyir halindeyken tilki gören Kenan Şahin, aracını durdurup tilkiyi besledi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Şahin, hayvanla olan samimi diyaloğu ile dikkat çekti. İşte o anların videosu...

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken yol kenarında tilki gören Kenan Şahin, yaklaştığı hayvanın yakınına bisküvi bırakarak yemesini izledi.

Koyulhisar ilçesi Kavacık köyü yakınlarında otomobiliyle seyir halindeyken yolda tilki gören Kenan Şahin, aracını park etti. Tilkiyi beslemek isteyen Şahin, "Al bak bisküvi al. Gel hadi gel korkma. Seni de Allah yarattı beni de. Seni yaratana kurban olurum" diyerek hayvana seslendi. Tilkinin yakınına bisküvi bırakan Şahin, yemesini takip etti. Tilki bir süre sonra bölgeden ayrıldı. Bu anlar Şahin tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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