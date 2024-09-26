Yer: Sinop! 2 su samuru kavga etti!

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 16:13 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 16:13

Sinop'ta iki su samurunun kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sinop kent merkezi Tersane mevkisinde deniz kenarında yürüyüş yapan Hakan Adalı isimli bir vatandaş, denizin içerisinde hareketlilik ve sesler fark etti. Seslerin geldiği tarafa baktığında, 2 su samurunun kavga ettiğini gördü. Ardından cep telefonu kamerasıyla o anları kayda aldı. Su samurlarının renkli görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Su samurları renkli anları çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Su samurları deniz içerisindeki uzun mücadelelerinin ardından kıyıya çıkarak bölgeden hızla uzaklaştı.

Su samuru, Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alıyor ve bilimsel adı 'lutra lutra' olarak geçiyor. Ayrıca Su Samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde bulunuyor.