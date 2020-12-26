Yer: Samsun! Villada kumar oynayan 47 kişi enselendi!

Son dakika haberi... Koronavirüs kısıtlamalarına uymayanlara yapılan baskınlar sürüyor. Samsun'un Atakum ilçesinde 3 katlı villada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 47 kişi yakalandı. İkamette arama yapan ekipler, oyun kartları, tabanca ve bir miktar para ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelyalı Mahallesi 3022. Sokak'taki villadan gürültüler geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Villaya düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları, emre aykırı davranışta bulundukları, görevli memura mukavemet ve Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle haklarında işlem başlatılan 47 kişi emniyete götürüldü.





İkamette arama yapan ekipler, oyun kartları, tabanca ve bir miktar para ele geçirdi.

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