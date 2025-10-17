PODCAST CANLI YAYIN
Yer: Nevşehir! Kızgın boğa otomobili boynuzlayıp böyle sürükledi

Yer: Nevşehir! Kızgın boğa otomobili boynuzlayıp böyle sürükledi

Nevşehir’de ahırdan kaçan bir boğa, ortalığı birbirine kattı. Zincirinden kurtularak kasaba içinde dolaşmaya başlayan kızgın boğa, hırsını cadde üzerinde park halinde bulunan otomobilden çıkarttı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde yaşandı. Bir ahırda bağlı bulunan boğa, zincirinden kurtularak ahırdan kaçtı. Bir süre kasaba içinde dolaşan kızgın boğa, çevrede paniğe neden oldu. Sahibi tarafından yakalanmak için kovalanan boğa çevrede paniğe neden oldu. Uzun süre kovalanan boğa daha da kızdığı için bir cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobile zarar verdi. Defalarca otomobile vuran boğa sahipleri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirildi. Taşınması mümkün olmayan boğa yakalandığı yerde kesildi.

Bunlar da Var

Beykoz’da dehşet kamerada: Eski sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!
Beykoz’da dehşet kamerada: Eski sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!
Tekirdağ’da can pazarı: Çöp kamyonu metrelerce yüksekten şarampole uçtu
Tekirdağ’da can pazarı: Çöp kamyonu metrelerce yüksekten şarampole uçtu
Bursa merkezli dev operasyon: Çirkinler ve Daltonlar çetesi çökertildi! 16 kişi tutuklandı
Bursa merkezli dev operasyon: Çirkinler ve Daltonlar çetesi çökertildi! 16 kişi tutuklandı
Çekmeköy'de İETT otobüs kazası kamerada! Çamlık durağındaki kaza anı güvenlik kamerası videosu!
Çekmeköy'de İETT otobüs kazası kamerada! Çamlık durağındaki kaza anı güvenlik kamerası videosu!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle