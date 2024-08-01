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Yer: Nevşehir! Kargo yerine kaçak göçmen taşıdılar
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Yer: Nevşehir! Kargo yerine kaçak göçmen taşıdılar

Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024, 13:44   |   Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024, 13:44

Nevşehir'de Yurtiçi Kargo firmasına ait bir aracın içerisinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Kayseri'den hareket edecek Yurtiçi Kargo firmasına ait bir aracın içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve şahısların İstanbul'a gidecekleri bilgisi alındı. Ekiplerce; Avanos ilçesine bağlı Topaklı Bölge Trafik İstasyonu'nda kargo aracı durdurularak yapılan kontrollerde araç içerisinde Suriye uyruklu A.B.(19) ile V.S.(30) yakalandı. Aracın şoförü E.S. de gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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