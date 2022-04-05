RAMAZAN İMSAKİYE
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Yer: Manisa… Minibüs durağında cinsel taciz kamerada!

Yer: Manisa… Minibüs durağında cinsel taciz kamerada!
05.04.2022 19:26

OTOMATİK OYNAT

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Manisa’nın Salihli ilçesinde, durakta minibüs bekleyen D.G.'ye (19) cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Abdülkerim Okay (37) tutuklandı. Olay anları ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Yaşam Videoları

Zafer Mahallesi Site Caddesi'nde 27 Mart günü Abdülkerim Okay, durakta bekleyen D.G. isimli genç kıza cinsel organını gösterip kaçtı. D.G. polisi arayıp haber verdi, şikayetçi oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Abdülkerim Okay olduğunu belirledi. Okay, dün akşam evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Abdulkerim Okay, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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