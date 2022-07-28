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Yer: Malatya… Çay ocağında oturan husumetlisini böyle bıçakladı

Yer: Malatya… Çay ocağında oturan husumetlisini böyle bıçakladı
28.07.2022 21:31

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Malatya’da garip bir olay yaşandı. B.B., çay ocağında oturduğu sırada husumetlisi H.G. tarafından bıçakla yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

Olay, öğle saatlerinde Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir çay ocağı önünde oturan B.B., yanına yanaşan husumetlisi H.G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. İki bıçak darbesiyle yaralanan B.B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan H.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren B.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.H.G.'nin çay ocağı önünde oturan B.B.'yi bıçaklaması ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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