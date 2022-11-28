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Yer: Kayseri! Tramvay yoluna giren otomobil takla attı

Yer: Kayseri! Tramvay yoluna giren otomobil takla attı
28.11.2022 01:33 - Son Güncelleme: 28.11.2022 01:38

OTOMATİK OYNAT

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, tramvay yoluna girerek takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Sivas Bulvarı üzerinde 38 YN 150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girerek takla attı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ise yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. İncelemelerin ardından otomobilin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla tramvay seferleri yeniden başladı.

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