RAMAZAN İMSAKİYE
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Yer: İstanbul Sultangazi! Silahlı kavgada durakta bekleyen kadın bacağından vuruldu

Yer: İstanbul Sultangazi! Silahlı kavgada durakta bekleyen kadın bacağından vuruldu
19.04.2022 23:05

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İstanbul Sultangazi’de çıkan silahlı kavgada durakta bekleyen bir kadın bacağından yaralandı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşam Videoları

Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada durakta bekleyen bir kadın bacağından yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavga esnasında kurşunlardan biri durakta bekleyen Ş.Ö. adlı kadının bacağına isabet etti. Kavgaya karışanlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan yaralı kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

''3-4 EL SİLAH SESİ DUYDUK''

Olayı gören Kenan Dökmetaş, 3-4 el silah sesi duyduk. Dışarı çıktığımızda kadın vurulmuştu. Kadın ayağından vurulmuştu. Bayağı bir kan kaybediyordu ama hafif yaralıydı dedi.

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