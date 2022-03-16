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Yer: İstanbul Sarıyer! Freni tutmayan İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı

Yer: İstanbul Sarıyer! Freni tutmayan İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı
16.03.2022 18:25

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İstanbul’un Sarıyer ilçesinde freni tutmadığı iddia edilen İETT otobüsü kaldırımdaki aydınlatma direğine vurdu. İçinde yolcu olmayan otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı.

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Kaza saat 12.00 sıralarında Maslak Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi'nde meydana geldi.

Yokuş aşağıya inen 34 TP 5291 plakalı, 42K hat numaralı İETT otobüsünün iddiaya göre frenleri tutmadı. Şoförün çabalarına rağmen durmayan otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine vurdu. İçinde yolcu olmadığı belirtilen otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı.

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