RAMAZAN İMSAKİYE
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Yer: İstanbul… Park halindeki araç alev alev yandı

Yer: İstanbul… Park halindeki araç alev alev yandı
01.04.2022 22:45

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Güngören'de park halindeki otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Yaşam Videoları

İstanbul Güngören ilçesinde park halindeki otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Güngören Gençosman Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki park halindeki araçta çıktı.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin tamamını kaplarken, araç adeta alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise araçtaki yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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