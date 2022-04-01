Yer: İstanbul… Park halindeki araç alev alev yandı

İstanbul Güngören ilçesinde park halindeki otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Güngören Gençosman Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki park halindeki araçta çıktı.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin tamamını kaplarken, araç adeta alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise araçtaki yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.