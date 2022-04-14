RAMAZAN İMSAKİYE
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Yer: Gaziantep! Eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Yer: Gaziantep! Eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü
14.04.2022 22:39

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ablasına kötü davrandığını iddia ettiği eniştesi E.K’yı(60) av tüfeğiyle öldüren A.A. (48), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Yaşam Videoları

Olay, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, 48 yaşındaki A. A. ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle bir süredir aralarında geçimsizlik bulunan eniştesi E.K'yı av tüfeğiyle vurmuş, hastaneye kaldırılan K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Olay sonrası kaçan katil zanlısı A. A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalanmıştı. Yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Katil zanlısı, sevk edildiği adli mercilerce "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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