Yer: Gaziantep! Eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Olay, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, 48 yaşındaki A. A. ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle bir süredir aralarında geçimsizlik bulunan eniştesi E.K'yı av tüfeğiyle vurmuş, hastaneye kaldırılan K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan katil zanlısı A. A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalanmıştı. Yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Katil zanlısı, sevk edildiği adli mercilerce "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.