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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024, 23:08 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024, 23:08

Yer: Düzce! Kadınların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Düzce'de çıkan kavgada bir kadın, komşusunu silahla vurarak öldürdü.

Olay, Konuralp bölgesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.B. isimli kadın, yan dairesinde yaşayan komşusu Özlem Alcan'ı çıkan tartışma sonrası silahla 3-4 el ateş ederek vurdu. Ardından polis ekiplerini arayan S.B. teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, S.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayete kurban giden Özlem Alcan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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