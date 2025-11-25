Yer: Bursa! "Allah’ım sana geliyorum" dedi, belediye otobüsüne böyle çarptı

Olay, Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen motosiklet sürücüsü, önünde aniden duran belediye otobüsünü fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpma anı, sürücünün kask kamerası tarafından kaydedildi.



Görüntülerde motosikletlinin kazadan hemen önce panikle "Allah'ım sana geliyorum" dediği duyuluyor. Çarpışmanın ardından sürücünün motosikletten düşmesine rağmen yara almadan kurtulduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, olayın ardından motosiklet sürücüsünün kendi imkânlarıyla yoldan ayrıldığı belirtildi.