Yer: Bursa! "Allah’ım sana geliyorum" dedi, belediye otobüsüne böyle çarptı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet, trafikte duran belediye otobüsüne çarptı. Kaza anı motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansırken, sürücünün çarpma anında "Allah’ım sana geliyorum" demesi dikkat çekti. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Olay, Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen motosiklet sürücüsü, önünde aniden duran belediye otobüsünü fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpma anı, sürücünün kask kamerası tarafından kaydedildi.


Görüntülerde motosikletlinin kazadan hemen önce panikle "Allah'ım sana geliyorum" dediği duyuluyor. Çarpışmanın ardından sürücünün motosikletten düşmesine rağmen yara almadan kurtulduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, olayın ardından motosiklet sürücüsünün kendi imkânlarıyla yoldan ayrıldığı belirtildi.

