PODCAST CANLI YAYIN
Yer: Burdur! Uyudukları esnada asma tavanın üzerine çöken kadın hastaneden taburcu oldu

Yer: Burdur! Uyudukları esnada asma tavanın üzerine çöken kadın hastaneden taburcu oldu

Burdur'da uyudukları esnada üzerlerine asma tavan çökerek yaralanan kadın tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Molozlardan dolayı harabeye dönmüş oda ise çift tarafından kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Burdur ilçesi Burç Mahallesi Şehit Özpolat Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa süre önce evlerindeki tavanda tadilat yapılan İsmail K. ile Elif K. evlerinde uyudukları esnada asma tavan üzerlerine çöktü. Elif K. yaralanırken İsmail K. olayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Elif K. ise sabah saatlerinde hastaneden taburcu oldu. Dökülen molozlardan ise harabeye dönmüş oda çift tarafından görüntülendi.

Bunlar da Var

Maltepe’de dehşet kamerada: Tartıştığı kişiyi arabayla ezdi! 1 ölü
Maltepe’de dehşet kamerada: Tartıştığı kişiyi arabayla ezdi! 1 ölü
''İncinmişsin dedi'' videosuyla ünlenen fenomen Konya’da kamyon içinde ölü bulundu!
''İncinmişsin dedi'' videosuyla ünlenen fenomen Konya’da kamyon içinde ölü bulundu!
Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Korku evinde elektroşoklu darp!
Korku evinde elektroşoklu darp!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle