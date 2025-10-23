Yer: Burdur! Uyudukları esnada asma tavanın üzerine çöken kadın hastaneden taburcu oldu

Olay, gece saatlerinde Burdur ilçesi Burç Mahallesi Şehit Özpolat Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa süre önce evlerindeki tavanda tadilat yapılan İsmail K. ile Elif K. evlerinde uyudukları esnada asma tavan üzerlerine çöktü. Elif K. yaralanırken İsmail K. olayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Elif K. ise sabah saatlerinde hastaneden taburcu oldu. Dökülen molozlardan ise harabeye dönmüş oda çift tarafından görüntülendi.

