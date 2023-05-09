Yer: Bartın! Polise yumruk attı, vatandaşlar tepki gösterdi! O anlar kamerada

Olay, önceki akşam saatlerinde Kırtepe Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen, T.N. ve O.S.A., mağazaların bulunduğu cadde üzerinde tekme ve yumruk ile birbirlerine saldırdı. Vatandaşların yoğun olduğu bir saatte cadde üzerinde bulunan iki polis memuru kavgaya müdahale etti, tarafları güçlükle ayırdı. Bu sırada O.S.A., kavgayı ayıran polislerden birine yumruk attı. Çevrede toplanan vatandaşlar, duruma tepki göstererek O.S.A.'ya saldırdı. Tekme ve yumruk darbeleriyle linç edilmek istenen şüpheliyi, yine yumruk attığı polis memuru ile meslektaşları öfkeli kalabalığın elinden kurtardı.

Gözaltına alınan O.S.A. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ve ev hapsi verilerek, serbest bırakıldı. O.S.A. ile arkadaşının kavgası ve polise yumruk atılması vatandaş