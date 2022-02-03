Haberler Yaşam Videoları Yer: Ataşehi! Kırmızı ışıkta beklerken araçları pert oldu!

Yer: Ataşehi! Kırmızı ışıkta beklerken araçları pert oldu!

Yer: Ataşehi! Kırmızı ışıkta beklerken araçları pert oldu!
03.02.2022 17:04

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:33
Kerem'i denize atan Yiğit'in...
Ana Sayfa 00:36
Koyunu kurtarmak isteyen çoban...
Ana Sayfa 00:31
Sel sularında mahsur kalan...
Ana Sayfa 14:34
Başkan Erdoğan resmi törenle...
Ana Sayfa 00:34
İstiklal Caddesi’nde parfümcü...
Ana Sayfa 00:19
Başkan Erdoğan Ukrayna'da
Ana Sayfa 00:44
Ankara'da FETÖ operasyonu: 6...
Ana Sayfa 02:26
Müge Anlı'daki doktor Şevki...
Ana Sayfa 00:23
Üzerine kar kütlesi düşen...
Ana Sayfa 14:01
Başkan Erdoğan Ukrayna'ya...
Ana Sayfa 00:49
Türk balıkçı Yunan sahil...
Ana Sayfa 04:44
Yılın ilk ayının enflasyon...

İstanbul Ataşehir'de kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobilin üzerine yanlarından geçen TIR'daki inşaat malzemeleri devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yaşam Videoları

Ataşehir'de kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobilin üzerine TIR'daki inşaat malzemeleri devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ataşehir Dudullu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çelik konstrüksiyon inşaat malzemeleri yüklü 54 ABH 797 plakalı TIR'ın sürücüsü, Atapark Caddesi'ne dönmeye çalıştı.

O sırada inşaat malzemelerinin bağlı olduğu güvenlik ipleri koptu ve kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobilin üzerine düştü. Şans eseri kazayı iki otomobilin sürücüsü yara almadan atlatırken, yola devrilen inşaat malzemeleri nedeniyle Atapark Caddesi kısmen trafiğe kapandı.

Otomobillerin ve demirlerin yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Polis olayla ile ilgili soruşturma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA