Ataşehir'de kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobilin üzerine TIR'daki inşaat malzemeleri devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ataşehir Dudullu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çelik konstrüksiyon inşaat malzemeleri yüklü 54 ABH 797 plakalı TIR'ın sürücüsü, Atapark Caddesi'ne dönmeye çalıştı.

O sırada inşaat malzemelerinin bağlı olduğu güvenlik ipleri koptu ve kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobilin üzerine düştü. Şans eseri kazayı iki otomobilin sürücüsü yara almadan atlatırken, yola devrilen inşaat malzemeleri nedeniyle Atapark Caddesi kısmen trafiğe kapandı.

Otomobillerin ve demirlerin yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Polis olayla ile ilgili soruşturma başlattı.

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