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Yer: Amasya! Soba bomba gibi böyle patladı

Yer: Amasya! Soba bomba gibi böyle patladı
22.11.2022 21:15

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir işyerinde soba adeta bomba gibi patladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

utuşturduğu soba bomba gibi patlayan av bayisi sahibi Hasan Gümüş, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Sadece işyerinin vitrininin camları kırıldı.
Sobanın içine karton parçalarından başka bir şey koymadığını belirten evli ve 3 çocuk babası Hasan Gümüş, "İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Şok oldum. Korktum. Sezonun ilk soba yakışıydı. Patladı. 'Bom' diye ses geldi" şeklinde konuştu.

Ateşleyici maddeler konusunda deneyimli olduğunu hatırlatıp 25 yıldır ilçede Ramazan topu için kullanılan havai fişekleri kendisinin temin ettiğine değinen 57 yaşındaki Gümüş, "Soba 3,4 parçaya bölündü. Hurdaya verdik" diye konuştu. Bir daha soba yakıp yakmama konusunda endişeli olduğuna değinen Gümüş, dükkan sahibiyle görüşüp işyerinin ısıtma sistemini doğalgaza dönüştürmesini isteyeceğini söyledi.
Olay yerine gelen polisler, patlamanın nedenini belirlemek için iş yerinde inceleme yaptı.

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