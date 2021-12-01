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Yer: Adana… Seyir halindeyken saldırıya uğradılar!

Yer: Adana… Seyir halindeyken saldırıya uğradılar!
01.12.2021 23:37
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Otobüs durağında korkunç olay

Adana'da garip olay. İki kuzen motosikletle seyir halindeyken başka motosikletliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan iki kuzende kaldırıldığı hastanede öldü.

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SEYİR HALİNDE VURULDULAR

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Süleyman Vahit Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kuzen olan Yusuf Çiftsürer (22) ve Abdülsamet Çiftsüren (14) motosiklet ile seyir halinde olduğu sırada kimliği belirlenemeyen 2 kişi motosiklet ile yanlarından geçerken tabancayla ateş açıp kaçtı. Açılan ateş sonucunda Yusuf ve Abdülsamet aldığı yaralar neticesinden motosikletten düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KUZENLER KURTARILAMADI
Olay mahalline gelen sağlık ekipleri, aldığı kurşun darbeleriyle ağır yaralanan Yusuf ve Abdülsamet'i bölgedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Yusuf ve Abdülsamet kurtarılamadı. Yusuf ve Abdülsamet'in cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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