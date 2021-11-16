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Yenibosna’da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu

Yenibosna’da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu
16.11.2021 10:52
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Yenibosna’da sabah saatlerinde yaşanan metrobüs arızası duraklarda yoğunluğa yol açtı. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar metrobüs arızası nedeniyle uzun süre beklemek durumunda kaldı. İstanbul’da son dönemde sık sık arızalanan metrobüs ve otobüs arızlarına bir yenisi daha eklendi. Sabahın erken saatlerinde Yenibosna metrobüs durağında Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs arızalandı. Metrobüs seferleri uzun süre sadece Beylikdüzü istikametine yapılırken durakta yoğunluk oluştu. Arızalanan metrobüs çekici yardımı ile çekilmesiyle, seferler normale döndü.

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