Haberler Yaşam Videoları Yeni sezonun hevesiyle denize açılan balıkçılara poyraz engeli

Yeni sezonun hevesiyle denize açılan balıkçılara poyraz engeli

Yeni sezonun hevesiyle denize açılan balıkçılara poyraz engeli
07.09.2022 13:19

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:02
Kamyonla gölete düşen şoförün...
Yaşam 01:05
Kız istemeye gelen kişiye...
Yaşam 00:14
Yol ortasına tuvaletini yaptı...
Yaşam 03:25
Müstakil ev tamamen yanarak...
Yaşam 04:41
Mutasavvıf, müzisyen ve yazar...
Yaşam 01:13
Beyoğlu'nda korkutan yangın!
Yaşam 01:40
Önce bıçakladı sonra ölüme...
Yaşam 01:41
Sokak ortasında kadına sopalı...
Yaşam 10:38
Ömer Tuğrul İnançer vefat...
Yaşam 00:49
Eşini öldürdü intihara...
Yaşam 01:06
Zehra Bayır cinayetini eski...
Yaşam 02:43
Abisini öldürüp arkadaşına...

1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açılan Tekirdağlı balıkçılara poyraz engel oldu. Yeni sezonun hevesiyle denize açılan balıkçılar, poyrazın geçmesini bekliyor. 1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla büyük bir heyecan ile denize açılan Tekirdağlı balıkçıların hevesi kursağında kaldı. Marmara Denizinde etkili olan poyraz sebebiyle Tekirdağlı balıkçılar teknelerini ilçelerdeki balıkçı barınağına çekerek poyraz fırtınasının geçmesini bekliyor. Balıkçılar, bu sezon balığın çok olduğu umuduyla denize ağları bıraktıklarını fakat denizde poyrazın sert esmesi sonrasında herhangi bir olumsuz duruma karşı karaya dönmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, “Havaların esmesiyle balıkçı arkadaşlarımız ar bakımlarına devam ediyorlar. Motorlarının yağlarını sularını kontrol ediyorlar. Allah izin verirse önümüzdeki Cuma günü havaların dinmesiyle ‘Vira Bismillah’ diyeceğiz. Vatandaşlarımız, inşallah uygun ve taze balık yiyecekler” dedi. Pehlivanoğlu açıklamasının devamında, “Bizim umudumuz bu sezon inşallah lüfer ve palamut olacak. Hemen ardından hamsiden de çok umutluyuz. Vatandaşlarımızı inşallah uygun ve taze balığa doyuracağız. Tabi havaların sert estiğinden denize çıkamıyoruz. Poyrazın ardından balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerine devam edecekler inşallah” ifadelerini kullandı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA