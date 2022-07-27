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Yemen’de sel felaketi: 5 ölü

Yemen’de sel felaketi: 5 ölü
27.07.2022 15:16

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Yemen’in El Cavf şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti. Yemen’in kuzeyinde yer alan El Cavf şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Yetkililer sel nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sel nedeniyle 288 ailenin yerinden edildiği bildirilirken şehirde, 126 evin tamamen yıkıldığı, 154 evin ise hasar aldığı belirtildi. Yetkililer sel nedeniyle evleri zarar gören halkın barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaların başlatıldığını ve bölgeye insani yardımların gönderildiğini duyurdu. Ayrıca meydana gelen selde birçok aracın sürüklendiğini ifade edildi.

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