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Yelpazeyi unutunca mangalı drone ile yaktı

Yelpazeyi unutunca mangalı drone ile yaktı
10.01.2022 10:15

OTOMATİK OYNAT

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Elazığlı iki kardeş, karda yakmak istedikleri mangalın yelpazesini unutunca yanlarında getirdikleri drone mangalı alevlendirdi. O anların görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni aldı. Kayak yapmak için Elazığ'dan Bingöl Hesarek Kayak Merkezine giden Serhat ve Ferhat Yol isimli iki kardeş, kar üzerinde mangal yakmak istedi. Yakmak istedikleri mangalı alevlendirmek için kullanılan yelpazeyi unutan iki kardeş, görüntü almak için yanlarında getirdiği droneyi çalıştırarak pervanesinin rüzgarıyla mangalı alevlendirdi. O anları cep telefonu ile görüntüleyen iki kardeş, sosyal medyada paylaştı.

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