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Yediler içtiler iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar! O anlar kamerada

Yediler içtiler iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar! O anlar kamerada
02.03.2022 09:23

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Ümraniye’de tantuni satan iş yerine gelen bir grup genç, yedikleri tantunilerin ücretini ödemeden kaçtı. Yaşanan o anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de bir tantuni işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişilik bir grup, iş yerine gelip tantuni dürüm siparişi verdi. Gençler, sipariş üzerine masaya gelen tantunileri yedi, üstüne de çaylarını içti. İş hesap ödemeye gelince gençlerden sadece biri yediği ve içtiği tantuninin parasını ödedi. Diğer üç kişi ise hesabı ödemeden iş yerinden kaçarak ortadan kayboldu.

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