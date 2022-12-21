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Yedek lastiğe gizlenmiş uyuşturucular Adana polisinin gözünden kaçmadı

Yedek lastiğe gizlenmiş uyuşturucular Adana polisinin gözünden kaçmadı
21.12.2022 10:33

OTOMATİK OYNAT

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Adana polisinin durdurduğu hafif ticari aracın yedek lastik bölümünde 1 kilo 982 gram kokain ele geçirildi, araçta bulunan biri kadın iki kişi ise İstanbul'dan gezmek için geldiklerini uyuşturucudan da haberlerinin olmadığını ileri sürdü. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe aldığı şüpheli bir hafif ticari aracı uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Arif A. (41) ile yanındaki Buket K.’nin (40) indirildiği araçta arama yapan ekipler, yedek lastiğin içinde 1 kilo 982 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan Arif A., ifadesinde, gezmek için Adana’ya geldiklerini, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. Öte yandan ekipler, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 7 uyuşturucu hap, 76 gram bonzai, 1,50 gram esrar ile 0,86 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda Nurcan K. ile Yusuf B. gözaltına alındı.

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