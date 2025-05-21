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Yaya geçidini kullanmaya çalışan motosiklete araç çarptı! 2 yaralı
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Yaya geçidini kullanmaya çalışan motosiklete araç çarptı! 2 yaralı

Giriş Tarihi: 21.05.2025 19:46:37

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan motosiklete servis aracı çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, yolcu konumundaki Aslı İ. ağır yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi Sabri Mumcu Caddesi'nde, saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, 34 FY 5972 plakalı motosiklet sürücüsü Ahmet K., iddiaya göre yaya geçidinden geçmek istediği sırada, alt yoldan gelen İsmail D. yönetimindeki 09 AOK 137 plakalı servis aracı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet K. hafif yaralanırken, yolcu konumundaki Aslı İ. banket ile tel örgüler arasına savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ağır yaralanan Aslı İ.'yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Servis aracının sürücüsü İsmail D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor

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