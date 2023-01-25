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Yaya geçidinden geçerken hafriyat kamyonunun ezdiği kadın hayatını kaybetti

Yaya geçidinden geçerken hafriyat kamyonunun ezdiği kadın hayatını kaybetti
25.01.2023 21:51

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Esenyurt'ta yaya geçidinden geçmeye çalışırken hafriyat kamyonu tarafından ezilen kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Sultaniye Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halindeki S.Y. isimli şahsın hakimiyetindeki 34 LGG 55 plakalı hafriyat kamyonu, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadına çarptı. Yaşanan feci kazada kadın hayatını kaybederken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri emniyet şeridi ile yolu trafiğe kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek çalışma yaptı. Kadının cansız bedeni ekipler tarafından morga götürülürken kamyon sürücüsü S.Y. ise gözaltına alındı.

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