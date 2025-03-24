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Yaya geçidinde feci kaza!
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Yaya geçidinde feci kaza!

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 16:20

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 84 yaşındaki Süleyman Genç, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçtiği esnada otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, ilçenin Dumlupınar Mahallesi, Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezai Erşara'nın kullandığı 06 BB 692 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Genç'e (84) çarptı. Kazanın şiddetiyle yaşlı adam savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Süleyman Genç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde yaşlı vatandaşın yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı, bu esnada otomobilin çarptığı anlar yer alıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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