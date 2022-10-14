Yavru sincap çay ocağının maskotu oldu: Sahibinin omuzundan inmiyor, çay içip çekirdek yiyor

Adana’nın Pozantı ilçesinde bitkin halde bulunan yavru sincap, doğaya dönmek yerine, insanlarla yaşamayı tercih etti. Çay içen, meyve, çekirdek, ceviz yiyen ve omuzlardan inmeyen sincabın sevimli halleri görenlerin ilgisini çekiyor. Belediye Terminalinde çay ocağı işleten Celal Cıvgın, evine giderken ağacın altında bitkin ve hareketsiz halde bulduğu sincabı evine götürerek şırıngadan sütle besledi. Cıvgın, kendisine geldikten sonra üzerinden inmeyen ve alışan sincabın adını "Boncuk" koydu. Cıvgın, bir an olsun yanından ayrılmayan sincabı, iyileşmesinin ve biraz büyümesinin ardından iş yerine götürmeye başladı. Çay ocağının neşe kaynağı olan Boncuk çay içip, meyve, çekirdek ve ceviz yiyor. Boncuk, sevimli hareketleriyle çevredeki esnafın, çocukların ve müşterilerin de ilgisini çekiyor.