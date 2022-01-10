Yatılı öğrencileri sosyal bilgileri öğretmeni tıraş ediyor, harçlıkları öğrencilere kalıyor

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yatılı ortaokulda okuyan öğrencilerin haçlıkları cebinde kalsın diye Sosyal Bilgileri öğretmeni tıraş ediyor. Tufanbeyli Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni İbrahim Ünlüoğlu, köyden okula gelen öğrenciler saçlarında makas ya da tıraş makinesi izi olduğunu görünce öğrencilere “Berberiniz de çok kötüymüş” diyerek espri yaptı. Bunun üzerine öğrenciler saç tıraşlarını harçlıklarının ceplerinde kalması için anne ve babalarının yaptığını söyledi. Ünlüoğlu, bu konuda yeteneği olduğunu söyleyerek öğrencilere “Sizi ben tıraş edebilirim, hem harçlığınız cebenizde kalır hem de kafanızda makine ya da makas izi olmaz” dedi.