Haberler Yaşam Videoları Yatılı öğrencileri sosyal bilgileri öğretmeni tıraş ediyor, harçlıkları öğrencilere kalıyor

Yatılı öğrencileri sosyal bilgileri öğretmeni tıraş ediyor, harçlıkları öğrencilere kalıyor

Yatılı öğrencileri sosyal bilgileri öğretmeni tıraş ediyor, harçlıkları öğrencilere kalıyor
10.01.2022 09:38

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:16
İstanbul'da trafik çilesi...
Ana Sayfa 02:09
PKK’ya bir darbe daha: 2...
Ana Sayfa 01:10
Metin Gürcan askerimizin...
Ana Sayfa 01:00
Tartıştığı karısını bacağından...
Ana Sayfa 00:25
Lise öğrencisine öğretmen...
Ana Sayfa 01:48
Denizi seyrederken dalgalara...
Ana Sayfa 01:04
7 iş yeri ve bir aracın camını...
Ana Sayfa 03:48
İşini iyi yapıyor, tuvaletten...
Ana Sayfa 00:55
Kucağına çocuğunu alıp eşine...
Ana Sayfa 02:49
Caddeyi ikiye bölen asırlık...
Ana Sayfa 00:33
Kafası merdiven korkuluğuna...
Ana Sayfa 00:37
Kamyona arkadan çarpan...

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yatılı ortaokulda okuyan öğrencilerin haçlıkları cebinde kalsın diye Sosyal Bilgileri öğretmeni tıraş ediyor. Tufanbeyli Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni İbrahim Ünlüoğlu, köyden okula gelen öğrenciler saçlarında makas ya da tıraş makinesi izi olduğunu görünce öğrencilere “Berberiniz de çok kötüymüş” diyerek espri yaptı. Bunun üzerine öğrenciler saç tıraşlarını harçlıklarının ceplerinde kalması için anne ve babalarının yaptığını söyledi. Ünlüoğlu, bu konuda yeteneği olduğunu söyleyerek öğrencilere “Sizi ben tıraş edebilirim, hem harçlığınız cebenizde kalır hem de kafanızda makine ya da makas izi olmaz” dedi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA