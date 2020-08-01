Çine'nin Akçaova Mahallesi, Gökbel Dağı’nda öğle sıralarında başlayan orman yangınının rüzgarında etkisiyle Yatağan’a ilerlediği bildirildi. İlçede alarm verildi. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz yangın bölgesine gitti. SABAH'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...
Yatağan'da yangın alarmı!
01.08.2020 23:40
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