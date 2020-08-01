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Yatağan'da yangın alarmı!

Yatağan'da yangın alarmı!
01.08.2020 23:40

Çine'nin Akçaova Mahallesi, Gökbel Dağı’nda öğle sıralarında başlayan orman yangınının rüzgarında etkisiyle Yatağan’a ilerlediği bildirildi. İlçede alarm verildi. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz yangın bölgesine gitti. SABAH'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...


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