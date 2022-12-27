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Yaşlı yatalak çifti yangın ayırdı, biri öldü diğeri ağır yaralı

Yaşlı yatalak çifti yangın ayırdı, biri öldü diğeri ağır yaralı
27.12.2022 21:45

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir binada çıkan yangında yatalak olan yaşlı çiftten biri hayatını kaybederken diğeri ise ağır yaralandı. Yangın, Kocaeli’ni Karamürsel ilçesinde 4 Temmuz Mahallesi Fuat Balkan Sokakta bulunan bir apartmanın 9. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatalak durumda olan Orhan Çelikörs (81) ve eşi Mesude Çelikörs’ün (72)evinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumu fark eden bina sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem yangını söndürmek hem de yaşlı çifti evden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken yaşlı çifti de evden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Orhan Çelikörs’ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralı olan Mesude Çelikörs ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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