Yaşlı adamın evinden çıkmasını fırsat bulup 40 bin TL'sini çaldılar

Kastamonu´nun Tosya ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki yaşlı vatandaşın evinde sakladığı 40 bin TL parası, alışveriş yapmak için evinden ayrıldığı sırada çalındı. Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Uğurlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşayan Mustafa Kürüz (73), alışveriş yapmak için evinden ayrıldı. Bir süre sonra evine dönenen Kürüz, evindeki eşyalarının dağıtıldığını ve sakladığı 40 bin TL'sinin çalındığını gördü. Kürüz'ün suç duyurusunda bulunması üzerine eve gelen polis ekipleri inceleme başlattı.