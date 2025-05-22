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Yaşlı adam motosikletin çarpmasıyla yaralandı: Sürücü olay yerinden kaçtı
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Yaşlı adam motosikletin çarpmasıyla yaralandı: Sürücü olay yerinden kaçtı

Giriş Tarihi: 22.05.2025 23:50:49

Amasya’nın Taşova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki adama motosiklet çarptı. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 67 yaşındaki M.E., bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızla gelen bir motosikletin çarptığı yaşlı adam yere savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.E., ilk müdahalenin ardından ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.E.'nin sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek şüpheli sürücünün kimliğinin belirlenmesi hedefleniyor.

"Motosiklet Sorunu Büyüyor"

Olayın tanıklarından Recep Binici, kazaya tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bu motosiklet kazasında bir vatandaşımıza genç bir kardeşimiz motosikletle çarpıp kaçtı. Biz de vatandaşlar olarak olaya müdahale ettik fakat kimin çarptığına yetişemedik. Taşova'da motosiklet sorunu büyüyor, buna artık çözüm bulunmalı."

Soruşturma Sürüyor

Polis ekiplerinin kaçan sürücüyü yakalamak için başlattığı çalışmaların sürdüğü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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