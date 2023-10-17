Aslen Sivaslı olan fakat yurt dışında yaşayan Erol Pınarbaşı çok sevdiği eşini 2.5 sene önce akciğer kanserinden dolayı kaybetti. Pınarbaşı, eşini Sivas'ın Gemerek ilçesi Çepni kasabası mezarlığına defnetti. Yaklaşık 20 bin Euro harcayan Pınarbaşı, yaşarken gözünden sakındığı eşine öyle bir mezar yaptırdı ki görenler hayrete düşüyor. Adeta türbeyi andıran mezar 110 metrekare alana yapılırken mezarın etrafı ise çiçek ve meyve ağaçlarıyla donatıldı.



"65 sene bir yastığa baş koyduk"

Erol Pınarbaşı, ölen eşiyle 65 sene bir yastığa baş koyduklarını ifade ederek, " 2021 yılının 6. ayından itibaren şimdiye kadar yaptığım masraf 20 bin Euro'nun üzerinde. Kırşehir'e giderek mezarlara baktım 1200 Euro'ya bunu yaptırdım. Mezarda yatan hanım efendinin sevdalısıyım. Mekanı cennet olsun. Beni yalnız bıraktı, çok üzgünüm. 65 sene bir yastığa baş koyduk biz. Birbirimizi hiç kırmadık. Hiç ayrı gayrımız olmadı" dedi.