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Yardımsever vatandaş şok yaşadı!
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Yardımsever vatandaş şok yaşadı!

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 01:06 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 01:18

Tekirdağ'da motosiklet kazasında yaralanan bir kazazedeye yardım eden Hüseyin Köç, çağırdığı ekipler nedeniyle sert tepki aldı. Kazazede olay yerinden ayrılırken telefonunu unuttu, Köç insanlık görevini yerine getirerek telefonu polise teslim etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolu üzerinde gece saatlerinde yaşanan olay, dikkat çekici bir insanlık hikayesini gündeme getirdi. Motosikletiyle Velimeşe OSB'den Çorlu ilçe merkezine seyreden Hüseyin Köç, yol kenarında şarampole yuvarlanan bir motosikletliyi fark ederek durdu.

Kazazedeye yardım etmek isteyen Köç, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak olay yerine sağlık ekipleri talep etti. Yaralı kazazedeyi yerden kaldırarak ilk müdahaleyi yapmak isteyen Köç, kazazedenin sert tepkisiyle karşılaştı. Acil çağrıyı yaptığı için sinirlenen kazazede, motosikletine binerek olay yerinden ayrıldı.

TELEFONUNU UNUTTU, İNSANLIK GÖREVİNİ TAMAMLADI

Kazazedeye yardım etmeye çalışırken beklenmedik tepki alan Hüseyin Köç, olay yerinde birkaç dakika sonra bir cep telefonu buldu. Telefonun kazazedeye ait olabileceğini düşünen Köç, cihazı sahibine ulaştırılmak üzere polise teslim etti. Yaşadığı olayı anlatan Köç, "Yardım talebinde bulunduğum için bana sert tepki gösterip olay yerinden ayrıldı. Telefonunu burada unutmuş, onu da polise teslim ettim. Bu benim insanlık görevim," dedi.

KAZAZEDENİN SAĞLIK DURUMU BELİRSİZ

Kazazedeye dair detaylı bir bilgi paylaşılmasa da Köç'ün yaptığı müdahalenin önemine vurgu yapıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatarak kazanın detaylarını araştırıyor.

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