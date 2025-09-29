PODCAST CANLI YAYIN

Yardıma gittiği komşusunun 200 bin TL'lik altılarını çalmıştı: Kadının altınları kuyumcuya satma anı kamerada

Samsun’da yardıma gittiği komşusunun 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalan kadının kuyumcuya altını satma anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, İlkadım ilçesinde 25 Eylül Perşembe günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'de yaşayan N.A. (41), Samsun'daki evini temizlemek için geldiğinde komşusu H.K.'yı yanına çağırdı. Bu sırada H.K., evde bulunan çantadan 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çaldı. N.A., eşyalarının çalındığını fark edip polise bildirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin mağdurun karşı komşusu H.K. (34) olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan H.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
H.K.'nin çaldığı ziynet eşyasını kuyumcuya satma anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

