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Yardım için gönderilen montun cebinde unutulan cüzdanı depremzede sahibine geri teslim etti

Yardım için gönderilen montun cebinde unutulan cüzdanı depremzede sahibine geri teslim etti
13.02.2023 01:30 - Son Güncelleme: 13.02.2023 03:09

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ardeşen ilçesinden Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki deprem bölgesine yardımda bulunan Yunus Yunusoğlu isimli vatandaş yardım amaçlı gönderdiği montta araba anahtarını ve cüzdanını unuttu. Montu alan depremzede vatandaş, montun cebinde para dolu cüzdanı ve araba anahtarı olduğunu fark etti. Depremzede vatandaş montun cebinden çıkan anahtar ile cüzdanı Hatunsuyu Mahalle Muhtarına teslim etti. Vatandaşın unuttuğu eşyaları teslim alan muhtar ise ilçe merkezinde kurulan Ardeşen yardım çadırına giderek emanetleri Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Hatipoğlu'na teslim etti.

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