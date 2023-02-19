Haberler Yaşam Videoları Yaralı depremzede o anları anlattı; “Her yer yerle bir oldu, bizde öyle olduk”

Yaralı depremzede o anları anlattı; “Her yer yerle bir oldu, bizde öyle olduk”

Yaralı depremzede o anları anlattı; “Her yer yerle bir oldu, bizde öyle olduk”
19.02.2023 09:08

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:34
İzmir’de Miraç Kandili...
Yaşam 00:59
Aleyna'nın sağlık durumu...
Yaşam 01:52
Yeni binalar nasıl bir zemine...
Yaşam 02:57
Toplu araç mezarlığı böyle...
Yaşam 03:49
Antakya'da ağır hasar gören...
Yaşam 02:19
Kahramanmaraş’ta enkazdan...
Yaşam 02:43
Kahramanmaraş merkezli deprem...
Yaşam 00:56
Depremden 248 saat sonra...
Yaşam 06:25
209. saatte iki mucize daha!
Yaşam 02:01
Hatay’da yıkılan binaların...
Yaşam 00:37
Depremin 176. saatinde,...
Yaşam 01:11
"Enkaz altında ilk 1 saat çok...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden yaralı olarak kurtulan yaralılar o anları anlattı. Deprem anında pencereden çıkarak kaçan Zeynep Aslan “Her yer yerle bir oldu, bizde öyle olduk. Hangi mahalle bizim bilmiyoruz, tanıyamıyoruz” dedi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Deprem bölgelerinden yaralı kurtulan bazı yaralılar ise Elazığ’daki hastanelere getirilerek tedavi altına alındı. Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavileri devam eden yaralılar, o anları anlattı. Şiddetli bir sarsıntı olunca korkuyla paniklediklerini dile getiren Zeynep Aslan, “Ne yapacağımızı bilemedik. Ben pencereden aşağı inmeye çalışırken o an düştüm. Bacağım kırıldı. Hareket edemedim. Yukarında parçalar düşmeye başladı. O sırada ailem beni götürdü. Hastane süreci oldu. Malatya çok yoğun olduğu için Elazığ’a geldik. Elazığ’da ameliyat oldum. Teyzem ve kuzenlerim olmak üzere hayatını kaybedenler oldu. Elazığ depreminde de biz hissetmiştik ama bu kadar şiddetli değildi. Bu çok başkaydı. Çok korktuk. Malatya şuan çok kötü durumda yaşadığımız şehir değil. Hangi mahalle bizim bilmiyoruz, tanıyamıyoruz. Her yer yerle bir oldu, bizde öyle olduk. Allah herkese yardım etsin. İnşallah toparlarız” dedi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA