Yanlış girdiği yolda takla attı: O anlar kamerada

Bursa-Balıkesir yolunda navigasyon açan sürücü, ters girince takla attı . Kameraya yansıyan kazada bir kişi yaralandı. Kaza 17.45 sularında Bursa-Balıkesir yolu üzeri Tatkavaklı Mevkii Gündoğdu Mobilya karşısında meydana geldi.Söğütcam Tesislerine girmek isteyen sürücü tesisi kaçırınca navigasyonun yönlendirdiği yola girmek istedi. Bu esnada yol kenarındaki düşük yola aracın tekerleğinin girmesi nedeniyle araç takla atarak ters durdu.Araç içindeki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sürücü ve bir yolcu kazadan yara almadan kurturulken, diğer yolcu ise çarpma sonucu kafasından hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Yaşanan kaza olay yerine yakın olan işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.