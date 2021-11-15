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Yangında facianın eşiğinden dönüldü

Yangında facianın eşiğinden dönüldü
15.11.2021 15:27
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Samsun’da binaların arasında bulunan bir depoda çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü. Yangın, İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi Boğalı Sokak üzerindeki 2 apartmanın arsından bulunan depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deponun üstündeki baca girişine kaynak yapıldığı esnada sıçrayan kıvılcımlar depoda bulunan inşaat yalıtım köpüklerini tutuşturdu. Köpüklerin alev almasıyla birlikte depoda bulunan birçok eşya ve motosiklet yanmaya başladı. Yangının şiddetinin artmasıyla birlikte motosikletin benzin kutusu patladı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri 112'ye ihbarda bulundular. Olay yerine kısa sürede gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri depoda önce söndürme, sonra da soğutma çalışması yaptı. Yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü ve muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

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