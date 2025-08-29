PODCAST CANLI YAYIN

Yalova’da sürat teknesi dehşeti: Denize giren kadın yaralandı

Yalova’nın Armutlu ilçesinde denize giren 70 yaşındaki Ayşe Betül Terzioğlu’na sürat teknesi çarptı. Bacaklarından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü serbest bırakıldı.

ARMUTLU'DA SÜRAT TEKNESİ KAZASI
Yalova'nın Armutlu ilçesi İliabat Koyu'nda denize giren Ayşe Betül Terzioğlu (70), sürat teknesinin çarpması sonucu yaralandı.

DENİZDEN ÇIKARILDI, HASTANEYE KALDIRILDI
A.T. yönetimindeki sürat teknesinin çarpmasıyla bacaklarından yaralanan Terzioğlu, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan tekne sürücüsü A.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

