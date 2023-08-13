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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023, 17:25 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 18:11

Yalova’da köy merkezine inen domuz sürüsü kamerada

Yalova merkeze bağlı Elmalık köyüne yerleşim alanına inen yaban domuzu sürüsü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Elmalık’ta köy merkezine kadar inen 2’si yetişkin 11’i yavru olmak üzere toplam 13 yaban domuzundan oluşsan sürü güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 8 Ağustos 2023 tarihinde 04.59’da güvenlik kameralarına yansıyan gece görüntülerinde köy yolunda ilerleyen başında ve sonunda yetişkin yaban domuzlarının olduğu sürünün yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına kadar indiği tahmin ediliyor.

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