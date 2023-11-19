Yalova’da fırtına lunaparkta ağır hasar oluşturdu!

Lunaparktaki dev eğlence aletleri de fırtına nedeniyle yerlerinden sürüklendi. Lunapark işletmecisi Ali Altıntaş, "Şiddetli fırtına diğer esnaflarda olduğu gibi bizim iş yerimizde de maddi hasara neden oldu. Bu gece saat 04.00 sularıydı. Deniz yaklaşık 5 metre yükseldi. Rüzgar ve fırtınanın etkisiyle gelen dalgalar gördünüz kafeteryamızda, lunaparkımızda aynı şekilde fırtınalardan, dalgalardan nasibini aldı ve hasara yol açtı" dedi. Daha önce de yaşana fırtınalarda işletmesinin zarar gördüğünü söyleyen Altıntaş, dalga kıran kayalıkların yüksekliğinin artırılmasını istedi.