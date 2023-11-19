PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023, 18:51 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023, 19:22

Yalova’da fırtına lunaparkta ağır hasar oluşturdu!

Yalova’da kent merkezi sahilinde Osman Gazi Parkı’nda bulunan lunapark gece saatlerinde başlayan fırtına sonucu kullanılamaz hale geldi. Lunapark içinde bulunan kafeterya dalga ve rüzgarlarla tamamen kullanılamaz hale geldi. Dalgalarla gelen kaya ve taşlar lunaparkın zeminini kapladı.

Lunaparktaki dev eğlence aletleri de fırtına nedeniyle yerlerinden sürüklendi. Lunapark işletmecisi Ali Altıntaş, "Şiddetli fırtına diğer esnaflarda olduğu gibi bizim iş yerimizde de maddi hasara neden oldu. Bu gece saat 04.00 sularıydı. Deniz yaklaşık 5 metre yükseldi. Rüzgar ve fırtınanın etkisiyle gelen dalgalar gördünüz kafeteryamızda, lunaparkımızda aynı şekilde fırtınalardan, dalgalardan nasibini aldı ve hasara yol açtı" dedi. Daha önce de yaşana fırtınalarda işletmesinin zarar gördüğünü söyleyen Altıntaş, dalga kıran kayalıkların yüksekliğinin artırılmasını istedi.

SIRADAKİ VİDEO
Düzce'de trafik ekiplerinin kar mesaisi başladı!
19.11.2023Pazar
C1595471
19.11.2023Pazar
İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul’da 20 Kasım Pazartesi okul var mı? İstanbul'un hangi ilçelerinde okullar tatil edildi?
19.11.2023Pazar
Ardahan'da sahaya köpekler girince hakem maçı durdurdu!
19.11.2023Pazar
Bağcılar'da çöp kamyonu dehşet saçtı! Çok sayıda araca çarparak durabildi
19.11.2023Pazar
Bunlar da Var
Hayatını İslam düşmanı olarak yaşayan ateist Metin Uca’nın cenazesinde İslam’a yapılan saygısızlık damga vurdu: Camiye getirilmeyi istemiyordu 00:19
Metin Uca'nın cenazesinde İslam'a yapılan saygısızlık damga vurdu
19.11.2023Pazar
İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul’da 20 Kasım Pazartesi okul var mı? İstanbul’un hangi ilçelerinde okullar tatil edildi? 17:44
İstanbul'un o ilçesinde okullar tatil edildi
19.11.2023Pazar
İstanbul’da şiddetli fırtına sebebiyle Rumeli Feneri’nin mendereği yıkıldı 00:26
Rumeli Feneri’nin mendereği yıkıldı.
19.11.2023Pazar
El Kassam Tugayları katil İsrail tanklarını işte böyle imha etti! 03:30
El Kassam Tugayları katil İsrail tanklarını işte böyle imha etti!
19.11.2023Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA