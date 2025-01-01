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Yalova’da engelli kadın yangından hayatını kaybetti
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Yalova'da engelli kadın yangından hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 19:30 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2025 19:30

Yalova'da bir binanın zemin katındaki dairede çıkan yangında engelli kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan bir binanın zemin katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaygın, Yalova itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde bulunan ve MS hastası olduğu öğrenilen engelli Ümmügül Göcük(54) hayatını kaybetti. Olay yerinde savcı ve polis ekipleri gelerek incelemeler yaptı. Engelli kadının cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

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