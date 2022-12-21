Yalova’da Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği İl Temsilciliği’nde meydana gelen hırsızlık olayının 2 zanlısı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Arabacılar Sokak'ta faaliyet gösteren Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği İl Temsilciliği irtibat ofisine giren hırsızlar, 6 dizüstü bilgisayarı ve 4 robotu çaldı. Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi’ne ait toplam 35 adet kameradaki 168 saat görüntü incelenerek şüphelilerin H.A. ve O.O. oldukları tespit edildi. Polis hırsızlık zanlılarını çalınan 5 bilgisayar ve 4 robotla yakaladı. Hırsızlık malzemeleri dernek yöneticilerine teslim edildi. Yalova Emniyeti’ndeki işlemleri tamamlanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi. H.A. ve O.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.